В креветках из Вьетнама Россельхознадзор Приморья нашел опасную концентрацию антибиотика

В лаборатории Россельхознадзора. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В креветках из Вьетнама специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружены небезопасные остатки лекарственного средства.

Проба от партии замороженных креветок ваннамей отобрана государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проведении досмотра прибывшей из рубежа продукции. Лабораторные исследования выявили в деликатесе антибиотик из группы тетрациклинов — доксициклин в высокой концентрации — 26,6 миллиграмма на килограмм. Тогда как допустимое содержание менее 0,01 миллиграмма на килограмм.

Антибиотики используются в различных технологических процессах при изготовлении продуктов питания, к которым относятся креветки, для увеличения сроков хранения. Также рыба и морепродукты, выращенные в искусственных условиях, могут быть загрязнены антибиотиками.

В течение периода пока антибиотик не выведется из продукции или его концентрация не снизится ниже допустимого предела, продукцию нельзя есть. У людей, употребляющих такие продукты, развивается иммунитет к приему антибиотиков, и для получения ожидаемого эффекта при лечении требуются все более сильные препараты. Кроме того, даже в случае очень низкого содержания антибиотиков в пище может проявиться аллергический эффект.

Информация о выявлениях в креветке внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста», донесена в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее использования и реализации.

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