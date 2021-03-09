В Приморье лихач, выехавший на встречку, уничтожил авто и покалечил двух человек

Машина превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находка.

Поездка веселой компании по Находке закончилась двумя разбитыми машинами и покалеченными людьми. История развернулась в районе Моручилища. Водитель Toyota Crown буквально вылетел на встречную полосу и протаранил Toyota Celsior. Виновник аварии поспешил скрыться с места ДТП, оставив своих попутчиков в беде. Людей пришлось извлекать спасателям, один из пострадавших попал в реанимацию.

Людей пришлось извлекать с помощью гидравлического оборудования. Фото: instagram/nhk_24

По словам очевидцев, ДТП произошло около 04:45. Как выяснили полицейские, водитель Toyota Crown ехал со стороны улицы Верхне-Морская в направлении улицы Гончарова. В какой-то момент машину занесло, владелец встречной Toyota Celsior не успел увернуться от удара. Гонщик тут же подался в бега, даже не пытаясь помочь своим пассажирам. Авария попала в прицел камеры видеонаблюдения.

На место учетного ДТП приехали сотрудники экстренных служб.

– В результате столкновения пострадали пассажиры автомашины Toyota Crown 30 и 36 лет, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по городу Находка.

Сейчас полицейские проводят проверку. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело из-за нарушений ПДД и оставление водителем места столкновения.

«Жуть какая. Вот так едешь, никого не трогаешь, а в тебя прилетит», «машину спасатели вскрывали, у пассажира были зажаты ноги», «сколько же он летел?», «Утро, всего 2 машины на дороге и то нашли друг друга», – высказываются в сети приморцы.

Celsior двигался по своей полосе. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находка.

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