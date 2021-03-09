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Общество

Общественный штаб по наблюдению за осенними выборами откроется в Приморье 11 марта

Планируется, что на всех избирательных участках края будут находиться общественные наблюдатели
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Единый день голосования состоится 19 сентября 2021 года

Единый день голосования состоится 19 сентября 2021 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 марта в Приморье начнет работу Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную думу РФ и Законодательное Собрание Приморского края.

Как информирует пресс-служба правительства региона, ключевая задача штаба — подготовка и координация работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов.

Сообщается, что в штабе будут работать представители Общественной палаты края, общественных и некоммерческих организаций, лидеры общественного мнения. Упоминаются правовое направление, мониторинг СМИ, а позже, ближе к избирательной кампании, планируют создать мобильные группы для работы во Владивостоке.

— В единый день голосования общественные наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке, следить за чистотой и прозрачностью выборов, — заявила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

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