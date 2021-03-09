Жители Владивостока могут регулировать парковку во дворах с помощью дорожных знаков

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Фото: Анастасия Котлярова

Регулировать парковку автомобилей во дворах многоквартирных домов жители Владивостока могут сами с помощью установки определенных дорожных знаков.

Об этом было заявлено на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Речь идет о знаках одностороннего движения, парковки, запрета стоянки и табличке «Работает эвакуатор», установка которых даст возможность машинам экстренных служб беспрепятственно подъезжать к зданию в случае какого-либо ЧП, например, пожара.

— Для этого граждане должны провести собрание и проголосовать за такое предложение. Решение собрания передается в управляющую компанию, которая в свою очередь связывается с городским управлением дорог и благоустройства. Никаких ограничений для установки знака нет, деньги на это выделяет УК или ТСЖ из фонда дома, — пояснил начальник управления содержания жилого фонда города Григорий Пейхвассер.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, основной причиной проведения заседания стала гибель во время пожара 2 марта во Владивостоке на улице Нейбута двух детей. Тогда пожарные машины не могли оперативно проехать к месту трагедии из-за припаркованных автомобилей. На заседании собравшиеся пытались выработать неотложные меры для недопущения повторения подобных ЧС.

Сообщается, что в городе усилят работу с УК и ТСЖ по дополнительному информированию населения о соблюдении требований пожарной безопасности и действиях во время пожара и ЧС. Такую же работу проведут в школах и детсадах. Проведут внеочередные родительские собрания на тему пожарной безопасности. Принято решение об обмене инфоматериалами, которые управление образования распространит среди родителей. Тематические ролики появятся в кинотеатрах для демонстрации перед сеансами.

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