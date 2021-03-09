Тонну товаров из Китая для полировки автомобилей задержала таможня Находки

В контейнере находились полировальные наборы, губки, насадки для полировальных машин и другое. Фото: пресс-служба Находкинской таможни

Одну тонну незадекларированных китайских товаров для полировки автомобилей выявила Находкинская таможня.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фирма из Московской области «забыла» задекларировать груз при ввозе в Приморский край. Вполне естественно, что товары были задержаны.

Контейнер привезли из Китая в порт Восточный. В декларации компания-получатель указала более шести тонн товаров для ухода за автомобилем, а также налобные фонари и пульверизаторы. Однако во время досмотра таможенники обнаружили еще одну неучтенную тонну товаров, предназначенных для полировки автомобилей: полировальные наборы, губки, насадки для полировальных машин и другое.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование». Компании грозит штраф с возможной конфискацией товаров, сообщила пресс-служба Находкинской таможни.

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