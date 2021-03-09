Теперь во Владивостоке на гостевом маршруте запрещена установка глухих и железобетонных заборов. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке вступили в силу новые требования к заборам и ограждениям на городских территориях. Соответствующие изменения в «Правила благоустройства» были утверждены в декабре 2020 года.

Теперь забор вокруг огороженного участка земли не только устанавливает границы, но и должен являться декоративным элементом городского пространства.

По новым правилам, кроме того, что забор должен быть устойчивым и безопасным, содержаться в чистоте, регламентируется высота и вид сооружения. На гостевом маршруте высота ограничена двумя метрами, запрещена установка глухих и железобетонных заборов, но допускаются декоративно-художественные металлические ограждения либо эстетически оформленная живая изгородь.

Владельцы ограждений, установленных ранее утвержденных изменений и несоответствующие стандартам, могут успокоиться. Если забор находится в исправном состоянии и чистоте, он замене не подлежит.

Особый акцент сделан на заборах, вокруг строек. Они должны быть строго вертикальными, устойчивыми к непогоде, без грязи, объявлений и посторонних надписей. По периметру ограждений должно быть освещение. На территории города, для безопасности пешеходов над забором должен быть защитный козырек, а на тротуаре — настил с перилами со стороны движения транспорта.

Установка, реконструкция или ремонт любых ограждений во Владивостоке делается в строгом соответствии с архитектурным решением, согласованным управлением архитектуры и строительства объектов ВГО. Согласование осуществляется согласно административному регламенту муниципальной услуги, которая предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения документов — 1 месяц.

За нарушение правил накладывается штраф: на граждан — от одной до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до 25 тысяч рублей, на юрлиц — от 80 до 100 тысяч рублей, сообщило управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа.