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Прокуратура Приморья начала проверку по гибели семьи в реке Раздольная

По предварительным данным утонули двое взрослых и трое детей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Скриншот видео места, где на реке Раздольная утонула семья

Скриншот видео места, где на реке Раздольная утонула семья

Прокуратура в Приморье организовала проверку в связи с гибелью семьи, утонувшей вместе с автомобилем в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка Надеждинского района края.

По предварительной информации, сообщает пресс-служба ведомства, в автомобиле находились взрослые и трое детей.

Проведение проверочных мероприятий, которые установят причины и условия произошедшего, поручено прокуратуре Надеждинского района. На место происшествия выехал прокурор района.

Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления. В рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

О происшествии "КП" уже писала сегодня.