В Находке в суд направлено уголовное дело о разбойном нападении на железнодорожной станции

Фигуранту дела избрали меру пресечения - заключение под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке осудят мужчину устроившего разбойное нападение на перроне железнодорожной станции

В местную полицию поступило заявление от жителя Приморья, о том, что на железнодорожной платформе станции «Угольбаза» в Находке на него напал мужчина, с которым он только познакомился и распивал алкоголь.

Новый «приятель», узнав, что у собутыльника есть крупная сумма денег, ударил его несколько раз по голове бутылкой, а потом, угрожая бутылочным осколком, отобрал 22 тысячи рублей и сотовый телефон.

Вскоре полицейские задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сейчас дело расследовано и направлено в суд.

Грабителю грозит лишение свободы сроком до семи лет. Он уже заключен под стражу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.