Следком в Приморье начал проверку по факту обнаружения мертвого тела на берегу реки Суйфун

Скриншот видео: instagram.com/dpscontrol Фото: другой источник.

В Надеждинском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека на берегу устья реки Суйфун (Раздольная).

Как информирует пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, 9 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на берегу реки найдено мертвое тело. Недалеко от него на льду образована полынья, из-за чего очевидцы предположили, что под воду ушел автомобиль.

Проверка сообщения организована Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сегодня «КП-Владивосток» уже сообщала о проверке, которую ведет по гибели в реке Раздольная семьи. Вероятно, найденное мертвое тело принадлежит одному из членов этой семьи, которому удалось выбраться из тонущей машины.