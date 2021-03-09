Завод «Русский Минтай» расширяет объем производства

Завод «Русский минтай», построенный Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК) на территории ТОР «Надеждинская» (Приморский край), расширяет объемы выпуска товарной продукции. В этих целях предприятие переведено на работу в две смены.

«Русская Рыбопромышленная Компания – флагман развития глубокой переработки рыбопродукции на территории страны. На решение этой задачи направлена стратегия развития компании, которую РРПК реализует с 2014 года – через модернизацию и обновление флота и развитие берегового производства», - прокомментировал генеральный директор завода «Русский минтай» Михаил Дегтяренко.

Завод нацелен на обеспечение высококачественной продукцией, в первую очередь, внутреннего рынка, в том числе - жителей Приморского края. В настоящее время продукция предприятия (филе минтая) реализуется дальневосточной торговой сетью «Самбери». С расширением производства планируется выход в другие торговые сети Приморья. Кроме того, планируется начать отгрузки продукции завода в Европу.

Развитие перерабатывающих мощностей позволяет РРПК замещать сырьевой экспорт минтая, который сегодня направляется для переработки, в основном, в Китай.

«Уход от сырьевого экспорта – это не только решение сегодняшней проблемы, связанной с закрытием китайских портов для рыбопродукции. Увеличение экспорта несырьевых товаров – государственный приоритет, закрепленный в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Развитие собственной глубокой переработки позволяет РРПК обеспечить прямые поставки конечного продукта и гарантировать его высокое качество. В частности, стандарт нашего завода исключает применение влагоудерживающих и прочих химических компонентов, что обеспечивает 100-процентную натуральность продукции», - пояснил Михаил Дегтяренко.

«Русский минтай» - крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Приморского края. Основная продукция завода - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и др. Проектная мощность завода – 155 тонн продукции в сутки и не менее 20 тонн в сутки рыбного жира и муки из отходов основного производства.

Мощности завода, а также строящегося нового флота позволят РРПК обеспечить собственную глубокую переработку до 100% уловов.