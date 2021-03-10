«Ребенка вытащил?». В Приморье одна за другой под лед уходят машины

Очередная машина провалилась под лед Фото: принтскрин видео.

Начавшаяся в Приморье оттепель таит в себе смертельную опасность, для тех, кто по каким-то причинам продолжает выезжать на тающий лед. Накануне стало известно о страшной трагедии в Надеждинском районе края. В ледяном плену оказалась вся семья, машина с тремя детьми и двумя взрослыми ушла на дно недалеко от Тавричанки. Однако чужие смерти и ошибки, к сожалению не учат других. Сериал: «Безумие и навага» продолжается.

Очевидцы поделились очередной порцией видео с тонущими автомобилями. В районе Тавричанки под лед провалились еще несколько машин. Судя по видео, из окна белого седана мужчина достал ребенка.

Еще одна машина оказалась в ледяных тисках в реке «Партизанская», неподалеку от горы «Брат». Операцию по спасению очередной амфибии тоже запечатлели очевидцы.

«Еще бы в мае выехали», «Прежде чем выдавать права, надо тест на умственное развитие заставлять проходить», «Выезжаете хоть все на лед, только детей, пожалуйста с собою не берите», «Это жесть. Пишут, показывают, говорят. Нет едут. Господи, о чем думают. Ведь жизнь дается один раз. Да не стоит эта рыба таких жертв» – делятся мнениями в соцсетях жители края.

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