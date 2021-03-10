На центральной улице Владивостока на 5 дней перекрывают дорогу

Движение ограничат из-за ремонта Фото: Милана СОКОЛ

В Ленинском районе Владивостока сегодня будет частично перекрыта улица Пушкинская из-за течи на участке сетей канализации. Специалисты будут заниматься ремонтом аварийного участка до 15 марта. Поэтому водителям стоит заранее продумывать пути объезда.

По сообщению пресс-службы КГУП «Приморский водоканал», производственное подразделение «Горканализация» с 10 по 15 марта будет устранять прорыв в районе дома №45 на Пушкинской. Это свечка, расположенная рядом со школой №9. Аварийный колодец находится в центре проезжей части, поэтому движение на участке будет полностью перекрыто. Чтобы устранить проблему, специалистам предстоит вскрыть около 5 метров дорожного полотна.

Объехать перекрытый участок можно по главной дороге, которая проходит параллельно, по улице Светланская.