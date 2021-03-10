С 18 марта «ИрАэро» начнет перелеты между Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

18 марта авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полетов по маршруту Владивосток—Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)—Владивосток. Рейсы будут выполняться по четвергам до конца мая 2021 года на самолетах «Суперджет-100».

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, отправляться из Владивостока рейс будет в 12:25, а прибывать к месту назначения в 14:30 местного времени.

Обратный рейс из Комсомольска-на-Амуре в 15:30, прибытие во Владивосток в 17:30.

Цена билета в одну сторону — от 3500 рублей.

Сообщается, что этим же бортом пассажиры могут проследовать в Нерюнгри и далее — в Иркутск.

Рейсы субсидируемые, льготой могут воспользоваться все категории граждан без ограничений по возрасту.

Билеты на рейсы Владивосток—Комсомольск-на-Амуре—Владивосток уже есть в продаже.