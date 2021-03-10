Во Владивостоке из-за ДТП перекрыт важный участок трассы

Из-за ДТП заблокирован проезд. Фото: Instagram/dps.control

Авария с участием большегруза и универсала произошла при съезде с объездной трассы Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Транспортные средства не поделили довольно узкий участок дороги. Поэтому в считанные минуты в результате ДТП образовался мощный затор.

– Стоит без движения уже минут 20. Съезд с объездной на Снеговую полностью перекрыт, – поделились с «КП» очевидцы.

Большегруз перегородил большую часть дороги. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Горожане обсуждают происшествие в сети.

– С большегрузами лучше не бодаться. Я один раз под раздачу попала на проспекте 100-летия. По параллельной полосе ехала, прицеп у большегруза вильнул и протаранил мне левый борт. Отделалась довольно легко: зеркало и глубокая царапина по всему левому боку. С тех пор держусь от них подальше. Притормаживаю, когда они едут, а по параллельной полосе стараюсь или отстать, или обогнать – по ситуации, – поделилась своей историей местная жительница.