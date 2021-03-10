Согласно социологическому опросу, 56% жителей Приморья считают себя успешными людьми

10% жителей Приморья затрудняются ответить успешны ли они в жизни или нет Фото: Антон ПИКУС

Выяснить, что именно жители Приморского края вкладывают в понятия «успешная женщина» и «успешный мужчина» решила служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh. ru. В феврале был проведен опрос на сайте компании.

На вопрос, считают ли опрошенные приморцы себя успешными, положительно ответили 56% респондентов, отрицательно — 34%, остальные затруднились выбрать.

Большинство опрошенных считают, что успешная женщина уверена в себе, постоянно самосовершенствуется, ухаживает за собой, а также ставит перед собой высокие жизненные цели и достигает их. Наличие собственного бизнеса, как и большое количество подписчиков в соцсетях, жителя края считают наименее значимыми показателями успешности женщины.

Успешность мужчины в Приморье оценивают в первую очередь по материальной независимости, уверенности в себе, умении ставить высокие жизненные цели и достигать их. Далее идет уважение окружающих. Наименее важные показатели — количество подписчиков в соцсетях и любовь к приготовлению пищи.

В целом по России у многих женщин мужчина ассоциируется с главой и кормильцем семьи. Люди старше 55 лет больше ценят энергичности и позитивный настрой человека вне зависимости от пола. Доля тех, кто оценивает успешность количеством подписчиков в соцсетях, крайне мала.

Наиболее успешным среди россиян себя считают жители Дальневосточного федерального округа — 56% опрошенных ответили положительно. Самыми «не успешными», по их мнению, являются жители Ульяновской области.

В целом по стране менее половины жителей России считают себя успешными — 46% ответили на вопрос утвердительно.

Опрос проводился на сайте hh. ru с 13 по 24 февраля 2021 года. Участие в опросе приняли более 6 тысяч зарегистрированных соискателей со всей России.