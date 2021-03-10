Во Владивостоке полиция задержала двух студентов, сбывавших пятитысячные фальшивые купюры

Фальшивые купюры студенты из Владивостока приобрели через Интернет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следователи следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморья задержали граждан, сбывавших поддельные банкноты во Владивостоке.

Двое 19-летних студентов, жителей краевого центра, приобрели через Интернет десять фальшивых пятитысячных купюр. Молодые люди сбывали подделки на рынках города. У парней полицией были изъяты две купюры с признаками подделки, а также настоящие деньги и вещи, которые студенты успели получить, расплачиваясь фальшивками.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данной статье двое владивостокцев могут получить наказание — лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.