После гибели семьи с тремя детьми в районе Тавричанки в Приморье возбудили уголовное дело

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

По факту смерти женщины и троих детей на реке Раздольная в районе Тавричанки возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Речь о трагедии, которая случилась 8 марта с семейной парой и тремя детьми. Напомним, они выехали из Уссурийска в Надеждинский район на рыбалку. Ближе к вечеру глава семьи перестал выходить на связь с братом, чья дочь поехала с ними.

Уже 9 марта на берегу реки было найдено тело женщины – матери. Рядом с ней на поверхности Раздольной образовалась полынья. Это говорит о том, что машина провалилась под лед. Женщине удалось выбраться из автомобиля, но, к сожалению, по предварительным данным, она скончалась от обморожения.

Во вторник вечером на дне реки при помощи специальной криминалистической техники были найдены тела трех несовершеннолетних.

- В настоящее время поиски мужчины - супруга погибшей продолжаются. По предварительным данным водитель автомобиля, решил сократить путь и выехал на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. – Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Следователи в очередной раз обращают внимание горожан на то, что выезд на лед на машине в Приморье категорически запрещен в любое время года. Что уж говорить о марте, в пик таяния. Ответственность в таких случаях ложится на плечи водителя.

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