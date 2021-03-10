«Налетел ветер с грозой и снегопад». В Приморье непогода натворила бед

Зима не отступает в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока во Владивостоке наступила оттепель, в некоторых районах Приморья зима не отступает. Так, жители Чугуевского района поделились с «КП» кадрами разгула стихии, из-за которого часть домов оказались обесточены накануне.

– Вчера вечером налетели ветер, дождь, снег, гроза. Видимость была метров 15-20. Многие оставшись без света. У соседки захлестнулись провода, три часа без света сидела. Приехала бригада специалистов, электричество вернулось в дома около 22 часов, – поделился с журналистами житель села Уборка.

Напомним, главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о неустойчивом характере погоды в ближайшие дни. По словам специалиста, снег в различных районах также возможен 15 и 19 марта.

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