Следователи уже возбудили уголовное дело по факту трагедии. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Видео с места трагедии у Тавричанки, где под лед провалилась семья с тремя детьми, опубликовали очевидцы. Напомним, что 8 марта семейная пара с двумя своими детьми и племянницей выехали из Уссурийска в Надеждинский район на рыбалку. Ближе к вечеру они перестали выходить на связь с родственниками. Те забили тревогу, обратившись за помощью к соцсетям и заявив о пропаже пяти человек в полицию.

9 марта в интернете молниеносно распространилось видео, автор которого утверждал, что под воду ушла машина вместе с пятью людьми. Более того, в объектив камеры попало тело женщины, которая лежала на берегу. Как позже станет ясно, это мама двух детей, которой удалось выбраться из машины, дойти до берега, где она, по предварительным данным, скончалась от обморожения.

На место в минувший вторник съехались краевые спасатели, следователи и полицейские. Ближе к вечеру им удалось вытащить из воды тела трех несовершеннолетних детей. Поиски мужчины продолжатся 10 марта. В машине, которая лежит на глубине трех метров, его не было.

Следователи по факту гибели женщины и трех детей возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- По предварительным данным водитель автомобиля, решил сократить путь и выехал на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что уже назначены судебные экспертизы, найдены свидетели, которых сейчас допрашивают в рамках расследования уголовного дела.

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту трагедии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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