Пожарные Находки справились с огнем, охватившим крышу частного дома на улице Пограничной

Горящий дом на улице Пограничная в Находке. Скриншот видео: instagram.com/gorod_nhk

В Находке пожарные потушили частный жилой дом на улице Пограничная. Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарно-спасательной службы города 10 марта в 6:29.

Всего лишь через 8 минут после тревожного звонка, к месту происшествия прибыли расчеты огнеборцев. Было установлено, что горит крыша частного трехэтажного жилого дома. Пожарные приступили к тушению.

В 8:34 пожар был локализован, а в 9:02 ликвидировано открытое горение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Далее была проведена проливка конструкций.

В результате пожара никто не пострадал.

На тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники.