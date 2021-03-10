«Просто жуть, пришлите грейдер». Ледяная корка сковала движение в Первореченском районе Владивостока

Движение на участке сильно осложнил лед Фото: принтскрин видео.

С самого утра автомобилисты Владивостока в очередной раз оказались заложниками неудовлетворительного состояния проезжей части. В этот раз праведный гнев горожан вызвал участок дороге на Выселковой. Из-за сильного обледенения водителям приходится придерживаться минимальной скорости и увеличивать дистанцию.

Особенно осложнено движение в Первореченском районе оказалось в утренний час-пик, когда горожане массово стали добираться на работу. Проезд в направлении Второй речки оказалось осложнено практически с Баляева.

Жители города с помощью социальных сетей обратились к представителям администрации с просьбой навести порядок на участке. Горожане уверены, что для решения проблемы необходима тяжелая техника.