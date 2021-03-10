Владивостокцы передали росгвардейцам жителя Москвы, делавшего закладку наркотика на улице Русской

Росгвардейцы передали полиции жителя Москвы, задержанного во Владивостоке по подозрению в наркопреступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря бдительности жителей города во Владивостоке задержали предполагаемого закладчика наркотиков.

Наряд вневедомственной охраны Советского района получил сообщение о том, что на улице Русской в районе остановки «Спорткомплекс Восход» нарушается общественный порядок. Несколько граждан громко выясняли отношения, ругались и даже дрались. На место происшествия немедленно выехала группа задержания ОВО.

Росгвардейцы прибыли на места происшествия в течение трех минут и застали всех участников конфликта. Выяснилось, что прохожим не понравилось поведение неизвестного мужчины, который что-то пытался закопать рядом с бордюром, идущим вдоль жилого дома. Местные жители предположили, что гражданин является закладчиком наркотиков и это привело к драке.

Предположение прохожих не было лишено оснований, потому что в ходе выяснения обстоятельств происшествия «землекоп» бросил на землю полиэтиленовые свертки. Он вел себя вызывающе и пытался отвлечь внимание стражей порядка.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю, росгвардейцы задержали 40-летнего гражданина, который оказался жителем Москвы, недавно прибывшим в Приморье.

Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции и в ходе досмотра у подозреваемого в наркопреступлении были изъяты 23 свертка с белым порошкообразным веществом.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направлено на экспертизу.