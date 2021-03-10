Метеорологи Приморья объявили о начале разрушения припайного льда на водоемах края

Выходить, а тем более выезжать на лед в период его разрушения опасно для жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье начался процесс весеннего разрушения припайного льда. Это происходит в связи с сохранением южного, юго-восточного умеренного ветра в крае, повышением температур воздуха до плюсовых.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, возможно образование трещин, частичный взлом припайного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого.

В дневное время идет интенсивное таяние поверхностного слоя льда, он становится рыхлым, начинается процесс разрушения льда.

В этот период выход на лед опасен для жизни.

Специалисты акцентируют внимание на том, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море или озеро, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой также полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.

Любителям зимней рыбалки в очередной раз напоминают, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен! Об опасности подобных поездок ярко свидетельствуют трагические события, о которых писала "Комсомолка" в последние дни.