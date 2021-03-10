В Приморье осудят водителя машины, выехавшей на лед, из-за чего утонул пассажир автомобиля

Выезд на лед водоемов запрещен законодательством Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хорольском районе Приморья следственные органы завершили расследование уголовного дела против 63-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

6 января этого года двое мужчин отправились рыбачить на озеро Ханка на автомобиле марки «NISSAN X-TRAIL». Водитель выехал на лед озера и через некоторое время машина, проломив лед, ушла под воду. Человек, сидевший за рулем, сумел выбраться из тонущего автомобиля, а пассажир утонул вместе с машиной.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, действующее законодательство запрещает выезд автотранспорта на лед. Зная об опасности, обвиняемый, проигнорировал установленные правила, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

Уголовное дело было возбуждено по 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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