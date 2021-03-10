CGTN: действия Ofcom необоснованны и несправедливы

CGTN выражает сожаление и протест в связи с решением британского регулятора Ofcom запретить вещание CGTN на территории Великобритании, анонсированным 8 марта. В заявлении CGTN говорится: "Будучи китайской медиаорганизацией, ведущей вещание по всему миру, CGTN стремится предоставлять глобальной аудитории точную, своевременную и объективную информацию, многогранный и сбалансированный, непредвзятый взгляд на мир". Это то, чего ожидает международная аудитория.

Авторы документа отмечают, что репортажи о насильственных протестах в Сянгане в 2019-ом году были честными, правдивыми и беспристрастными. Протесты, последовавшие после начала рассмотрения поправок к Закону о скрывающихся от правосудия правонарушителях и взаимной правовой помощи по уголовным делам, серьезно повлияли на социальную стабильность и экономическую жизнь Сянгана и стали угрозой для безопасности и имущества сянганцев. Некоторые иностранные медиа сфокусировали внимание на высказываниях и позиции протестующих, абсолютно проигнорировав мнение другой стороны. CGTN же сделало возможным для глобальной аудитории увидеть более полную картину происходящих в Сянгане событий, услышать голоса тех, кто выступает против насилия и разрушений. Тот факт, что Ofcom наложил на CGTN санкции за объективное освещение событий, является несправедливым.

Что касается освещения событий с участием Питера Хамфри, Гуй Миньхая и Чжэн Вэньцзе, то тут CGTN также считает решения и действия Ofcom необоснованными и несправедливыми. Исходя из общественных интересов, CGTN объективно представляла факты и мнения обеих сторон и предприняла достаточные шаги для того, чтобы репортажи соответствовали правилам Ofcom. Есть причины считать, что жалобы были инициированы определенными антикитайски настроенными силами, стремящимися к тому, чтобы помешать нормальной и законной деятельности китайских СМИ за границей. Однако в интересах мировой общественности позволить миру услышать голос Китая и правдивые факты.

Будучи международным новостным каналом, CGTN придает большое значение соблюдению правил тех стран и регионов мира, в которых он работает, и требует справедливого отношения со стороны регулирующих органов. CGTN всегда сотрудничала и будет продолжать сотрудничать с местными регулирующими органами в выполнении международных обязательств и вносить позитивный вклад в совершенствование коммуникации, повышение понимания и доверия, укрепления сотрудничества между людьми в Китае и во всем мире.