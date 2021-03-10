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Два года условно получил во Владивостоке грабитель, избивший девушку и забравший дорогой смартфон

Нападение произошло в темное время суток на аллее Покровского парка
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На два года осудили мужчину, ограбившего во Владивостоке девушку

На два года осудили мужчину, ограбившего во Владивостоке девушку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, избившего и ограбившего девушку в Покровском парке.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. В ночное время преступник увидел молодую женщину, которая шла по аллее парка с дорогим смартфоном в руке. Решив завладеть вещью, мужчина догнал потерпевшую и нанес ей несколько ударов, после чего забрал гаджет стоимостью 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Девушка сумела быстро сообщить о произошедшем сотрудникам полиции. Личность преступника была оперативно установлена и в этот же день он был задержан. Смартфон возвращен потерпевшей.

Судили бандита по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

Удивительно, но грабитель отделался двумя годами лишения свободы условно. Испытательный срок преступнику также назначили в два года.

Как информирует пресс-служба Прокуратуры Приморского края, приговор в законную силу не вступил.

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