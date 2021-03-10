Официальный представитель CGTN призвал Ofcom прислушаться к голосу справедливости

Официальный представитель CGTN, комментируя коллективное письмо мировых знаменитостей, выступивших с протестом против запрета на вещание CGTN в Великобритании, выразил благодарность за голос справедливости. Он также призвал британский регулятор прислушаться к этим мнениям, прекратить подавление китайских СМИ, как можно скорее скорректировать свой курс.

Официальный представитель CGTN отметил, что, будучи китайской глобальной телевизионной сетью, CGTN стремится предоставлять аудитории всего мира точную, своевременную и объективную информацию, интересные программы и непредвзятый взгляд на мир. Китай представляет собой самую густонаселенную страну мира со второй по величине экономикой. Связи между Китаем и другими странами, включая Великобританию, становится все более тесными. Задача CGTN - объективно и правдиво освещать мировые новости с точки зрения Китая. Это не только то, чего ожидают зрители, это еще и то, что отвечает общественным интересам.

«Мы придаем большое значение соблюдению нормативных требований соответствующих стран и надеемся на справедливое и прозрачное сотрудничество с регуляторами различных стран», - отметил официальный представитель CGTN.