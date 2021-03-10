Строительство детских садов во Владивостоке обернулось уголовным делом

Эскиз детского сада в районе Владивостока "Снеговая Падь" Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при реализации национального проекта «Демография» и Плана социально-экономического развития Приморского края.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2018-2019 годах муниципальное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» заключило муниципальные контракты с коммерческими организациями на строительство детских садов на улицах Кипарисовой, Крыгина и в микрорайоне «Снеговая падь». Общая сумма контрактов составила 586,5 миллиона рублей. Завершить стройки дожны были в 2019-2020 годах.

По мнению представителей прокуратуры, из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны заказчика и непринятия мер по устранению недостатков в проектной документации объекты до сих пор не построены.

«При фактическом выполнении подрядными организациями дополнительных работ в установленном законом порядке изменения в проектную документацию не вносились, в связи с чем администрации Владивостока причинен ущерб на сумму более 43 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14