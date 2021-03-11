Вмерзли в лед. Очередные авто утонули вблизи Тавричанки

Машины провалились под лед Фото: принтскрин видео.

Автомобилями, ежедневно тонущими в Приморье, пожалуй, уже никого не удивишь. На протяжении последней недели то и дело приходят тревожные новости с разных районов края. Однако любители зимней рыбалки, сезон которой уже подошел к концу, продолжают упорно игнорировать очевидную опасность. Находятся те, кто выезжают на хрупкий лед на авто.

Буквально недавно в Надеждинском районе разыгралась страшная трагедия, под лед провалилась машина с целой семьей. Однако многие считают, что их беда не коснется и продолжают упорно выезжать на лед, топя авто и рискуя жизнью. Очередная порция «везунчиков» снова подоспела из Тавричанки. На видео одни рыбаки поучают других, рассказывая, как поступать не стоит. Судя по кадрам, автомобили буквально вмерзли в ледяную акваторию.

«Интересно, их можно считать больными и убогими? Или можно спокойно смеяться?», «Точно знаю, больные, сам раньше ездил, пока не провалился», «Обменяю ведро рыбы на авто, торг уместен», «Почему не запрещают выезд на лед? Не штрафуют, не садят? Понатопят своих железяк, с маслами, топливом, потом рыба дохнет», «Пора штрафовать тысяч на 20 или больше. Вообще головой не думают, ленивые упыри», – негодуют местные жители.

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