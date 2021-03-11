Только вплавь. Во Владивостоке появился свой кусочек Венеции

Участок затопило водой Фото: Евгения ГУСЕВА

Подземный пешеходный переход, расположенный во Владивостоке рядом с фуникулером, на верхней площадке, каждый год уходит под воду. Местные жители жалуются, что единственный проход, через который можно миновать опасную транспортную развязку, снова полностью затоплен. Попасть на «тот берег» можно вплавь или в резиновых сапогах.

Едва началась во Владивостоке оттепель, как переход снова поплыл. На прошлой неделе здесь появились деревянные настилы, по которым можно было пробраться на противоположную сторону. Позже импровизированный мостик убрали, по словам местных жителей, приехала аварийная бригада, прочистила ливневки. Но эффект оказался кратковременный. Вся пешеходная зона снова затоплена.

Надеемся, коммунальные службы снова обратят внимание на жалобы жителей города и в этот раз смогут решить проблему.

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