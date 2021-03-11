Ночью в бараке на проспекте Острякова во Владивостоке огонь бушевал на площади 300 метров

Пожарные во Владивостоке потушили пожар в деревянном доме на проспекте Острякова

Пожарные Владивостока второй раз с начала года потушили пожар на проспекте Острякова.

11 марта в 0:48 на пульт пожарно-спасательной службы города поступил сигнал о том, что горит одноэтажный деревянный жилой дом. Пожарные расчеты были на месте спустя 4 минуты. На момент прибытия огнеборцев горели крыша и фасад дома.

Из квартир горящего барака пожарные эвакуировали 20 человек и одновременно шло тушение постройки.

В 01:33 пожар был локализован, а еще через несколько минут ликвидировали открытое горение. В 3:48 пожар был полностью потушен. Огонь нанес урон на площади 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Это был уже второй в этом году пожар, произошедший на проспекте Острякова. Первый случился 3 февраля в бараке по адресу: Острякова,42.

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