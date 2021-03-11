К организации предварительного голосования «Единой России» привлекут волонтеров

В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» войдут общественники. Как заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, для Партии важно, чтобы непартийных экспертов и общественников в ФОК было больше, чем самих партийцев.

По итогам первого заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

Он в свою очередь пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители добровольческих организаций и общественники.

Сами волонтеры подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Свои кандидатуры они представят до 15 марта. Координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова поблагодарила «Единую Россию» за поддержку в условиях пандемии и напомнила, что ранее Президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения «Мы Вместе» поддержал идею об участии волонтеров в политике. Добровольцев эта идея заинтересовала.

Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».

Директор КЦ "Эксперт Групп", политический консультант Павел Наливайко отметил, что для региональных выборов в Приморском крае процедура предварительного партийного голосования очень важный процесс.

«Единая Россия» остаётся единственной политической силой, которая проводит столь масштабное предварительное голосование по определению кандидатур для участия в выборах. При этом партия не отказывается от принципов конкурентности и открытости даже в период пандемии. Вместо того, чтобы определить кандидатов по более закрытым моделям, «Единая Россия» переходит в онлайн-голосование, но по первой, самой открытой модели.

Для региональных выборов это крайне важный процесс. Сама по себе процедура позволяет привлекать в политику новые лица, среди которых представители общественности, волонтеры, лидеры общественного мнения. И несмотря на то, что не для всех победа в праймериз является самоцелью, сама процедура позволяет получить колоссальный политический опыт и быть готовым к следующим избирательным кампаниям».