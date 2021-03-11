«Аж нос ныряет». Обезбашенные автомобилисты Приморья снова стали героями сети

Автолюбители, выезжают на лед, рискуя жизнями Фото: принтскрин видео.

Приключения отчаянных автомобилистов, покоряющий полурастаявший лед в Приморье, снова попали на видео. Очевидцы поделились кадрами, от которых у адекватных людей захватывает дух, даже при просмотре. Однако героям публикации, видимо, все ни по чем.

Середина марта, плюсовые температуры и трагедии одна за другой – для некоторых не повод для раздумий. Очередной горе-водитель решил испытать судьбу на тающей акватории в районе Седанки. На видео отчетливо заметно, как машину окатывает водой. К счастью, в этот раз обошлось без ЧП, но мойка автомобилю после подобной поездки требуется, и срочно.

«Бедная машина, через неделю все днище будет ржавое» «А потом, кто сколько может, на похороны... горе-то какое...», «Штраф 100 000 за выезд в марте на лед... Нужно принимать меры, сколько ещё утонет детей?», «По соленой воде … Потом будет говорить …не понятно почему машина за год сгнила....», «Это его выбор!!Может ему жить надоело..», «Блин, ну хочется тебе адреналина хапнуть, прыгни с парашюта или с тарзанки или еще как-нибудь, да много способов. Зачем так рисковать?», – комментируют жители края.

Как оказалось, экстремалы найдутся везде. Еще несколько участников естественного отбора устроили «покатушки» на реке Партизанская.

Напомним, сиз-за потепления в Приморье началось таяние припайного льда. Выход на акваторию опасен, а выезд запрещен законом и может закончиться крайне плачевно. ЧП происходят с печальным постоянством.

ПО ТЕМЕ

Вмерзли в лед. Очередные авто утонули вблизи Тавричанки

«Escudo за 100000 заберу, остальным удачи» – комментируют жители края (видео)

«Ребенка вытащил?». В Приморье одна за другой под лед уходят машины

Очевидцы поделились новыми видео с мест ЧП (видео)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчину откачивают. Еще одного любителя подледного лова спасают в Приморье

Операция по спасению горе-рыбака, выехавшего на тающую акваторию, попала на видео (видео)

Феерично утонуло. В Приморье авто ушло под лед на глазах у владельца

«Меняю рыбу на машину, все равно утонет» – предлагают приморцы (видео)