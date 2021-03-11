Дело экс-директора Приморского океанариума, обвиняемого во взяточничестве, направляется в суд

Арест экс-директора Приморского океанариума в июле 2020 года. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора Приморского океанариума, обвиняемого во взяточничестве.
В марте и июле 2020 года Александр Логинов, руководивший океанариумом, получил через посредника взятку 4 миллиона рублей. Деньги были даны за то, чтобы учреждение продолжало заключать с коммерческой организацией контракты на оказание услуг по обслуживанию систем жизнеобеспечения в здании научно-образовательного комплекса.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, общая цена контракта составляла более 89 миллионов рублей. По договоренности с коммерсантами Логинов должен был получить 10% от его стоимости, но дальнейшие преступные действия были пресечены правоохранителями.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении посредника в передаче взятки уже находится в производстве суда.
СПРАВКА:
Сергей Логинов начал руководить «Приморским океанариумом» в ноябре 2018 года. До этого у него в подчинении была эксплутационно-техническая служба учреждения. Его предшественником на месте директора был Александр Михайлюк, оставивший должность по собственному желанию из-за гибели афалины по кличке Ева.
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