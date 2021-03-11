Заболеваемость COVID-19 в Приморье снизилась до минимума, отмеченного на спаде первой волны пандемии

За сутки в крае было официально зарегистрировано 67 новых зараженных вирусом COVID-19 Фото: Милана СОКОЛ

По данным статистики, обнародованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье, количество людей, инфицированных за минувшие сутки, в регионе опустилось ниже семи десятков. Было зафиксировано 67 новых зараженных вирусом COVID-19.

Нужно отметить, что 68 человек, инфицированных за сутки, это было наименьшее число, зарегистрированное после того, как схлынула первая волна пандемии. Его зафиксировали 27 сентября 2020 года. Затем в Приморье начался новый рост заболеваемости. Спад второй волны начался в крае в середине января.

Общее число приморцев, у которых за время пандемии был обнаружен коронавирус, на сегодня составляет 41215 человек.

График заболеваемости коронавирусом в Приморье Фото: Яндекс

За сутки в крае снят диагноз со 115 человек. Всего в Приморье переболели новой болезнью 36383 человека.

Два летальных исхода от COVID-19 произошли за последние 24 часа. Официальный список умерших от коронавируса в регионе теперь насчитывает 650 имен.

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