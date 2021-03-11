Движение встало. Авария заблокировала проезд на оживленном участке дороги Владивостока

Авария спровоцировала пробку. Фото:Instagram/AK_VDK, dps_vl

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, которое произошло 11 марта на улице котельникова во Владивостоке, спровоцировало транспортный коллапс. Автомобили заняли часть проезда, движение оказалось особенно осложнено в направлении 3-ей Рабочей.

По словам очевидцев, водитель грузовика выезжал на главную дорогу с второстепенный, но закончить маневр не успел.

«Неужели нельзя притормозить и пропустить, там такой отвратительный поворот.....Живу я там», «Я за рулем уже 10 лет, но когда знаю что поворот сложный, то в данном примере я бы лучше доехал до кольца 3-й Рабочей и там безопасно развернулся», «Жил 5 лет в том районе... Вечно как ехать с площади Баляева на кольцо 3-й Рабочей и походу движения тебе надо уйти налево, в горку (пропуская встречку) таких моментов было очень много!», – рассказывают в сети местные жители.

Проезд на аварийном участке значительно осложнен. Фото:Instagram/AK_VDK, dps_vl

Как сообщают автомобилисты, пробка сейчас начинается с Баляевского моста.

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