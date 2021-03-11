Полиция разыскала виновника серьезной аварии, скрывшегося с места ДТП в Находке

Во врем ДТП в Находке серьезно пострадали двое пассажиров автомобиля Toyota Crown. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, спровоцировавшего автоаварию в Находке, о которой «КП-Владивосток» подробно писала ранее.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Моручилища. В нем пострадали пассажиры машины Toyota Crown 30 и 36 лет. Одного из них пришлось отправить в реанимацию. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке, в ходе розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины и задержала его. Виновником аварии оказался 34-летний местный житель.

Составлены протоколы об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожного-транспортного происшествия, участником которого он является».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14