В Приморье осудили троих охотников, чье браконьерство привело к убийству по неосторожности

Суд в Приморье вынес приговоры трем мужчинам, занимавшимся незаконной охотой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольгинский районный суд Приморья вынес приговор по уголовному делу против трех местных жителей, занимавшимися браконьерством. Кроме того, один из мужчин застрелил местного жителя, перепутав его с диким животным.

Майской ночью 2020 года трое друзей отправились на машине Toyota Hilux Surf на незаконную охоту в Ольгинском районе края.

Двигаясь по дороге, браконьеры выискивали животных с помощью тепловизионного прицела, установленного на карабине. В какой-то момент один из охотников принял за животное местного жителя, который прятался в лесном массиве. Машина остановилась и прозвучал выстрел. Мужчина был убит на месте.

Обнаружив мертвое тело человека, друзья-браконьеры скрылись с места совершения преступления.

Судили приморцев по части 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору». А случайного убийцу — за причинение смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ.

Двум охотникам суд назначил наказание — штраф 550 тысяч рублей каждому. Мужчин лишили права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на два года.

Подсудимого, который произвел выстрел, лишили свободы сроком на 10 месяцев условно, кроме того оштрафовали на 520 тысяч рублей и также запретили заниматься любительской и спортивной охотой два года.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Приморского края, приговор не вступил в законную силу.

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