С бывшего главы Хасанского района Приморья взыщут более 32 миллионов рублей ущерба

Суд в Приморье постановил взыскать с экс-главы Хасанского муниципального района более 32 миллионов рублей Фото: pixabay.com

В Приморье суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего чиновника более 32 миллионов рублей для погашения ущерба, причиненного должностным преступлением.

Еще в 2018 году Хасанский районный суд признал бывшего главу Хасанского муниципального района Александра Нарыжного виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Было установлено, что в период с 2011 по 2013 годы руководитель муниципалитета массово предоставлял в собственность гражданам муниципальные земли под вспомогательными некапитальными объектами недвижимости (сараи и т. п.). Во-первых, земельные участки, которые раздавались, были несоизмеримо больше по площади, чем объекты на них стоящие. Во-вторых, земля предоставлялась по льготной выкупной цене без проведения аукционов.

Суд назначил чиновнику наказание — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в результате преступной деятельности поселениям и муниципальному району причинен ущерб на сумму более 32 миллионов рублей. И местная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника причиненного ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение.

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