«Infiniti в столбе, сбили ребенка». В Приморье водитель не заметил мальчика на "зебре"

Ребенок попал под колеса авто в Находке Фото: принтскрин видео.

В Находке на нерегулируемом пешеходном переходе под колесами авто оказался подросток. Как уверяет очевидцы, водитель Infiniti заметил юношу в последний момент и попытался уйти от столкновения. Машина угодила в столб уличного освещения, для пострадавшего в срочном порядке вызвали скорую помощь.

Судя по всему, ребенок ехал по пешеходному переходу на велосипеде. Подробности аварии еще предстоит выяснить полицейским. От удара мальчика откинуло на несколько метров вперед. На помощь к ребенку поспешили взрослые.

«Пожалуйста, скажите, что он живой», «Там постоянно кого-то сбивают, уже давно нужно ставить светофоры. ГИБДД, вы где?», «Обратите пожалуйста внимание на данную проблему!!! На протяжение дороги от «Гарден Сити», до перекрестка на «Бриз», машины носятся, не соблюдая скоростной режим от слова – СОВСЕМ! Знаки об ограничении скорости есть, только толку от них нет!!! За месяц, сбито уже 2 ребенка! Сколько должно еще пострадать детей, чтобы установили светофоры !!!!???», – делятся в социальных сетях жители города.

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