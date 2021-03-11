Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Приморье женщина-фермер создала предприятие по выращиванию грибов

В месяц Ирина Медведева производит до пяти тонн экологически чистого продукта
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Фермер из Приморья Ирина Медведева выращивает грибы вешенки. Фото из архива Ирины Медведевой

Фермер из Приморья Ирина Медведева выращивает грибы вешенки. Фото из архива Ирины Медведевой

Фермер из Приморья Ирина Медведева выращивает в инкубаторах экологически чистые грибы.

Ирина создала свою грибную ферму в селе Новоникольск в Уссурийском городском округе. Около двух лет назад женщина взяла в аренду оборудование: камеры с климат-контролем, инкубатор и линию производства. Ее вешенки — это экологически чистый продукт, в производстве которого используются солома, вода и мицелий — грибница.

— Мы выращиваем от трех до пяти тонн грибов в месяц из семян, которые закупаем в Саратове. Продукцию реализуем в супермаркеты края, участвуем в ярмарках. Сейчас прорабатываем вопрос о поставке наших грибов в Хабаровск, — рассказала Ирина Медведева.

Фермер уверена, что, если на ее продукцию будет спрос, можно увеличить производство вешенок в два раз — до 100 тонн в месяц, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Для выращивания вешенок используются солома, вода и мицелий. Фото из архива Ирины Медведевой

Для выращивания вешенок используются солома, вода и мицелий. Фото из архива Ирины Медведевой

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14