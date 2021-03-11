В Приморье женщина-фермер создала предприятие по выращиванию грибов

Фермер из Приморья Ирина Медведева выращивает грибы вешенки. Фото из архива Ирины Медведевой

Фермер из Приморья Ирина Медведева выращивает в инкубаторах экологически чистые грибы.

Ирина создала свою грибную ферму в селе Новоникольск в Уссурийском городском округе. Около двух лет назад женщина взяла в аренду оборудование: камеры с климат-контролем, инкубатор и линию производства. Ее вешенки — это экологически чистый продукт, в производстве которого используются солома, вода и мицелий — грибница.

— Мы выращиваем от трех до пяти тонн грибов в месяц из семян, которые закупаем в Саратове. Продукцию реализуем в супермаркеты края, участвуем в ярмарках. Сейчас прорабатываем вопрос о поставке наших грибов в Хабаровск, — рассказала Ирина Медведева.

Фермер уверена, что, если на ее продукцию будет спрос, можно увеличить производство вешенок в два раз — до 100 тонн в месяц, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Для выращивания вешенок используются солома, вода и мицелий. Фото из архива Ирины Медведевой

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