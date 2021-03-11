Злостный нарушитель ПДД, который снес во Владивостоке ворота детсада, получил 10 суток ареста

Во Владивостоке на 10 суток отправили под арест мужчину, который снес ворота детсада, находясь нетрезвым за рулем. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

За управление транспортным средством в состоянии опьянения 33-летнему приморцу назначены 10 суток административного ареста.

Инцидент, о котором уже сообщала «Комсомолка», произошел 8 марта. В дежурную часть полка ДПС во Владивостоке поступило сообщение о том, что около детского сада № 22 на улице Гамарника водитель автомобиля Mitsubishi Mirage нарушает правила дорожного движения.

Прибывшие на вызов инспекторы ГИБДД задержали правонарушителя, который снес ворота детсада и заехал на его территорию. Нетрезвый водитель пытался скрыться с места происшествия, а при задержании оказал сопротивление полицейским.

— Установлено, что автомобиль Mitsubishi Mirage принадлежит супруге правонарушителя. Ранее мужчина обучения в автошколе не проходил, удостоверения на право управления транспортным средством никогда не получал, — прокомментировала происшествие руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Сотрудники полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Административные материалы на нарушителя были составлены по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами» и по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

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