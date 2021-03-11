На улице Нерчинской во Владивостоке появятся новые дорожные знаки

На улице Нерчинской во Владивостоке ограничат парковку
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во Владивостоке в районе дома по адресу: Нерчинская, 2 запретят остановку автотранспорта по обеим сторонам дороги.
Как пишет пресс-служба мэрии, припаркованные автомобили на этом участке доставляют серьезные неудобства участникам дорожного движения, из-за чего городская администрация совместно с ГИБДД приняли решение об установке знаков, запрещающих остановку. Новые знаки появятся там в ближайшее время.
Отмечается, что на неудобства на этом участке дороги неоднократно жаловались не только местные жители, но и гости микрорайона. Из-за стоящих по краям дороги машин не могут свободно разъехаться встречные потоки.
«Проведен дополнительный мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке в районе дома № 2 на улице Нерчинской знаков «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.
Схема установки новых знаков на улице Нерчинской
Фото: Администрация Владивостока
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