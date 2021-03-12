Для съемок фильма «Владивосток» дважды перекроют движение в центре столицы Приморья

Съемки фильма "Владивосток" будут проходить на улицах города Фото: Милана СОКОЛ

Для съемок киноленты «Владивосток», которые проводит киностудия «Мосфильм», на центральных улицах города будут дважды ограничивать дорожное движение. Мэрией было издано соответствующее постановление «Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении мероприятий по съемке полнометражного фильма».

Согласно документу, дорожный трафик будут приостанавливать "на короткие промежутки времени до 5 минут":

— с 18 часов 12 апреля до 6 часов утра 13 апреля на участке дороги от дома № 8 по улице Светланская до дома № 12 по улице Набережная;

— с 18 часов 19 апреля до 6 часов утра 20 апреля на том же участке дороги.

Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Пограничной, Тигровой, Алеутской и 1-й Морской.

Участок улиц, на котором закроют движение во время съемок фильма "Владивосток" Фото: Яндекс.Карты

Как уже ранее писала «Комсомолка», съемочная группа «Мосфильма» начнет работу в столице Приморья со следующего понедельника, 19 марта. Натурные съемки будут проходить на различных локациях и кинематографисты уже объявили о наборе массовки для первого съемочного дня.

Действие остросужетного фильма будет проходить во Владивостоке в наше время. Режиссер-постановщик ленты Антон Борматов, известен зрителю по картинам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга», «Подкидыш», «Хиромант» и др.

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