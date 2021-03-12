Во Владивостоке сожгли северокорейскую шхуну, выброшенную тайфуном на берег в 2020 году

Шхуну, выброшенную тайфуном на берег Владивостока, сожгли. Фото: instagram.com/patrokl.info

В бухте Соболь во Владивостоке сгорела северокорейская шхуна, которую без экипажа в сентябре 2020 года на мыс Басаргина выбросил на берег тайфун «Майсак». Судно успело стать своеобразной достопримечательностью микрорайона, привлекающей любителей селфи.

Как сообщает общественный портал «Патрокл. Инфо», шхуна сгорела практически дотла — от нее остался лишь мусор, убирать который никто пока не собирается.

Так судно выглядело ещё недавно. Фото: instagram.com/patrokl.info

Надо сказать, что и после того как тайфун потрепал рыболовецкий кораблик, он имел весьма непрезентабельный вид: все надстройки были поломаны, тент сорван, а в борту зияло несколько пробоин. Однако это, пожалуй, еще сильнее привлекало желающих «пофотаться» рядом с экзотическим объектом. В какой-то момент борта шхуны даже украсили яркими рисунками.

Неизвестные личности судно поджигали дважды. Со второго раза удалось его все же спалить. Год назад в соседней бухте также было сожжено другое северокорейское суденышко.

Теперь местных жителей заботит вопрос: "Кто займется уборкой останков шхуны?". По данным «Патрокл. Инфо», мэрия уже ответила гражданам, что образовавшийся мусор находится не на муниципальной территории — то есть вне ведения городских служб.

Поджег северокорейской шхуны произошел вечером 10 марта. Фото: instagram.com/patrokl.info

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