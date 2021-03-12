Житель Приморья получил анонимное письмо о трупе, спрятанном в подвале дома

Убийца из Славянки был недостаточно тщательным, уничтожая следы преступления. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Житель Хасанского района Приморья задержан полицейскими по подозрению в совершении убийства

В приморском поселке Славянка мужчина обратился в полицию с заявлением, что его знакомый обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо. В письме сообщалось о трупе, спрятанном в подвале жилого многоквартирного дома.

Следственно-оперативная группа отдела полиции отправилась по адресу, указанному в послании, и действительно обнаружила в подвале дома тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами.

Полицейские нашли улики, которые вывели на след гражданина, причастного к преступлению. Ранее судимый житель поселка Славянка был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в убийстве.

Инцидент произошел в квартире родителей задержанного. Между ним и другим мужчиной возник конфликт, который закончился несколькими ударами кухонным ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

Убийца решил скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, гражданин вымыл полы и навел порядок, чтобы отвести от себя подозрения.

Пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району сообщает, что следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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