«Сейчас все встанет». Серьезное ДТП осложнило проезд на Эгершельде во Владивостоке

У седана разбита передняя часть кузова. Фото: Елена Клименко

Авария с участием двух машин осложнила проезд во Фрунзенском районе Владивостока 12 марта. Машины не поделили проезд на пересечении улиц Казанская и Сипягина. По предварительной информации, водитель седана не пропустил кроссовер при выезде с второстепенной дороги на главную. В подробностях аварии теперь будут разбираться специалисты.

Подробности аварии выясняются. Фото: Елена Клименко

Разбитые транспортные средства заняли часть проезда в направлении Эгершельда. По словам очевидцев, из-за аварии уже собирается затор. Оба автомобиля получили довольно серьезные повреждения, не исключено, что седан придется увозить на эвакуаторе.

Проезд на аварийном участке осложнен. Фото: Елена Клименко

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14