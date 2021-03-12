Скоро во Владивостоке появятся знаки, запрещающие остановку на улице Пологой

Мэрия Владивостока совместно с ГИБДД запретит остановку машин на улице Пологой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Пологой во Владивостоке в ближайшее время муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» установит новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта по обеим сторонам дороги на участке от пересечения с улицей Уборевича до дома № 54а.

Как сообщили представители отдела организации дорожного движения администрации города, установку знаков проведут по просьбам местных жителей. Они жаловались, что на этом участке дороги регулярно возникают сложности с проездом из-за припаркованных по краям дороги автомобилей.

«Совместно с ГИБДД по таким заявлениям граждан проводим дополнительный мониторинг и определяем возможные новые схемы организации дорожного движения. В случае с улицей Пологой принято решение об установке знаков „Остановка запрещена“ совместно с табличками дополнительной информации „Фотовидеофиксация“. ГИБДД регулярно будет проводить рейды и следить за выполнением автолюбителями требований дорожных знаков. За парковку под знаком придется заплатить крупный штраф», — говорится в сообщении.

Схема установки новых знаков на улице Пологая во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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