Ситуация с COVID-19 в Приморье продолжает улучшаться

В Приморье от COVID-19 уже вакцинировано 47940 человек Фото: Милана СОКОЛ

Новые данные по развитию ситуации с COVID-19 в Приморском крае опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Снижение ежедневной заболеваемости коронавирусом в регионе продолжается быстрыми темпами. За минувшие сутки медики официально зарегистрировали 65 новых случая инфицирования, что на два случая меньше, чем днем раньше.

Всего с начала пандемии в крае были заражены новым вирусом 41280 человек.

Количество выздоровевших жителей Приморья со вчерашнего дня увеличилось на 95 человек и составило 36478 человек.

Летальных исходов, связанных с COVID-19, за прошедшие сутки было два. На сегодня количество умерших от коронавируса приморцев равно 652.

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