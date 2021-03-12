Лихач на Infiniti летел на всех парах. В Приморье водитель снес ребенка на пешеходном переходе

Автомобилист сбил ребенка и врезался в столб. Фото: пресс-служба ОМВД России по Находке

Стали известны подробности ДТП на улице Сидоренко в Находке. Авария попала в прицел камеры уличного наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как ребенок, соблюдая все правила начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик слез с велосипеда и, как и полагается пошел по зебре, в этот момент на дороге появилась Infiniti FX 37. Кроссовер буквально снес подростка, после чего врезался в столб.

Как оказалось, 30-летний водитель уже неоднократно привлекался за нарушения в этом году. Более того, у мужчины нет страховки, а сама машина даже не зарегистрирована.

Полицейские установили, что Infiniti FX 37, двигался по Северному проспекту со стороны перекрестка ДСУ в направлении района МЖК. Автомобилист не сбросил скорость перед зеброй.

– Состояние опьянения у водителя кроссовера не установлено. На момент ДТП его стаж управления автотранспортом составил 6 лет. В 2021 году за нарушение ПДД гражданин трижды привлекался к административной ответственности, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Из-за мощного удара ребенок отлетел на несколько метров. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом ноги со смещением. Ребенка госпитализировали.

«Предлагаю таких на пожизненно водительские удостоверения лишать!!!», «Вот чем руководствовался водитель при выборе скорости в потоке в городе среди дня? И чем он руководствовался, видя остановившуюся машину перед пешеходным? Ведь так спешил, что по итогу опоздал», «А ведь вчера большинство были уверены, что ребенок сам виноват. Говорили, что ехал на велосипеде через дорогу. И что теперь вы скажите?????? Мальчику здоровья. Поправляйся», – комментируют происшествие пользователи интернета.

ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба ОМВД России по Находке

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